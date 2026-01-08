Депутаты Госдумы РФ должны посетить американскую столицу позже в этом месяце, заявила Анна Паулина Луна

Анна Паулина Луна (Фото: Caroline Brehman/EPA)

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна пригласила четырех депутатов из России в Вашингтон. Об этом она сообщила в социальной сети X.

Парламентарий от Республиканской партии заявила, что получила от Государственного департамента США разрешение на встречу четырех членов российской Госдумы с членами Конгресса относительно мирных переговоров.

Она направила официальное приглашение российским депутатам встретиться в Вашингтоне позже в этом месяце.

"Мир всегда должен побеждать, и в обсуждениях должны участвовать здравомыслящие люди", – написала Луна, поблагодарив государственного секретаря США Марко Рубио.

Кто именно должен приехать в США на переговоры, не сообщается.

СПРАВКА Анна Паулина Луна – американский политик, представитель Республиканской партии в Палате представителей США от штата Флорида, которая служила в Военно-воздушных силах США. Она известна своими консервативными взглядами и активным участием в дебатах по внешней политике США, включая финансирование и военную помощь за рубежом. Что касается Украины, Луна выступала против предоставления американской военной помощи Киеву, поддерживала законодательные инициативы, которые ограничивают ее. Она критиковала украинскую власть, утверждая, что определенные действия якобы приводят к преследованию христиан, и называла это причиной не поддерживать финансирование.