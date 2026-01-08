Конгрессвумен от республиканцев пригласила в Вашингтон четырех российских депутатов
Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна пригласила четырех депутатов из России в Вашингтон. Об этом она сообщила в социальной сети X.
Парламентарий от Республиканской партии заявила, что получила от Государственного департамента США разрешение на встречу четырех членов российской Госдумы с членами Конгресса относительно мирных переговоров.
Она направила официальное приглашение российским депутатам встретиться в Вашингтоне позже в этом месяце.
"Мир всегда должен побеждать, и в обсуждениях должны участвовать здравомыслящие люди", – написала Луна, поблагодарив государственного секретаря США Марко Рубио.
Кто именно должен приехать в США на переговоры, не сообщается.
Анна Паулина Луна – американский политик, представитель Республиканской партии в Палате представителей США от штата Флорида, которая служила в Военно-воздушных силах США.
Она известна своими консервативными взглядами и активным участием в дебатах по внешней политике США, включая финансирование и военную помощь за рубежом.
Что касается Украины, Луна выступала против предоставления американской военной помощи Киеву, поддерживала законодательные инициативы, которые ограничивают ее. Она критиковала украинскую власть, утверждая, что определенные действия якобы приводят к преследованию христиан, и называла это причиной не поддерживать финансирование.
- 19 декабря 2025 года Украина, США и европейские партнеры провели переговоры в Америке по мирному плану. На следующий день спецпредставитель Путина Дмитриев подтвердил, что направляется в Штаты.
- Раньше в отношении российского чиновника были приостановлены санкции, чтобы он смог приехать в США.
