Членкиня Палати представників Конгресу США Анна Пауліна Луна запросила чотирьох депутатів із Росії до Вашингтона. Про це вона повідомила у соціальній мережі X.

Парламентарка від Республіканської партії заявила, що отримала від Державного департаменту США дозвіл на зустріч чотирьох членів російської Держдуми з членами Конгресу щодо мирних переговорів.

Вона надіслала офіційне запрошення російським депутатам зустрітися у Вашингтоні пізніше цього місяця.

"Мир завжди має перемагати, і в обговореннях мають брати участь розсудливі люди", – написала Луна, подякувавши державному секретарю США Марко Рубіо.

Хто саме має приїхати до США на переговори, не повідомляється.

ДОВІДКА

Анна Пауліна Луна – американська політикиня, представниця Республіканської партії у Палаті представників США від штату Флорида, яка служила у Військово-повітряних силах США.

Вона відома своїми консервативними поглядами та активною участю в дебатах щодо зовнішньої політики США, включно з фінансуванням і військовою допомогою за кордоном.

Щодо України, Луна виступала проти надання американської військової допомоги Києву, підтримувала законодавчі ініціативи, які обмежують її. Вона критикувала українську владу, стверджуючи, що певні дії нібито призводять до переслідування християн, і називала це причиною не підтримувати фінансування.