Конкурент Трампа Хейли объявит о выходе из президентской гонки – WSJ

В течение "Супервторника" Трамп победил на праймериз почти во всех штатах, Хейли выиграла у Вермонта

Никки Хейли (Фото: EPA)

Эксгубернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует объявить 6 марта о выходе из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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По данным журналистов, ожидается, что Хейли выступит с соответствующим заявлением в среду, 6 марта. Она приняла это решение на следующий день после "супервторника", когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

WSJ отметило, что Хейли в своем выступлении подчеркнет, что продолжит отстаивать свою консервативную внутреннюю и внешнюю политику и предостережет от некоторых опасностей, таких как изоляционизм и отсутствие финансовой дисциплины, которые, по ее мнению, исходят из Вашингтона.

Сегодня президент США Джо Байден сделал строгое предупреждение, что второй термин 45-го американского президента Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

У Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента Джо Байдена.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предварительный этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

4 марта Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.

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