Конкурентка Трампа Гейлі оголосить про вихід із президентських перегонів – WSJ

Впродовж "супервівторка" Трамп переміг на праймериз майже у всіх штатах, Гейлі виграла у Вермонті

Ніккі Гейлі (Фото: EPA)

Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі планує оголосити 6 березня про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними журналістів, очікується, що Гейлі виступить із відповідною заявою у середу, 6 березня. Вона ухвалила це рішення на наступний день після "супервівторка", коли виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

WSJ зазначило, що Гейлі у своєму виступі підкреслить, що продовжить відстоювати свою консервативну внутрішню і зовнішню політику і застереже від деяких небезпек, таких як ізоляціонізм і відсутність фінансової дисципліни, які, на її думку, виходять із Вашингтона.

Сьогодні президент США Джо Байден зробив суворе попередження, що другий термін 45-го американського президента Дональда Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви".

У Трампа, згідно з останніми опитуваннями, є більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж у чинного президента Джо Байдена.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

4 березня Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.

Читайте також: Трампу дозволили балотуватись на президентських виборах – вирішив Верховний суд США