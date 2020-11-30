Конституционный кризис, реформа СБУ, криптовалюты: что рассмотрит Рада на этой неделе

На этой пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, которую отменил Конституционный суд. Об этом на совещательном совете заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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По словам Разумкова, законопроект будет создаваться на основе варианта, поданного президентом Владимиром Зеленским, и варианта, предложенного рабочей группой Рады. Президентский законопроект допускает возможность лишения свободы за недостоверное декларирование, в предложенном депутатами предусмотрены только штрафы и исправительные работы.

Разумков подчеркнул, что бюджет на этой неделе рассматриваться не будет, поскольку депутатам нужно время на ознакомлением с проектом.

В проект повестки парламента на эту неделю также среди других законопроектов включены:

– на 1 декабря, вторник: законопроекты о криптовалютах (№3637) и инвестиционных нянях (3760), назначение судьи КСУ;

– на 2 декабря, среду: законопроект о создании Бюро экономической безопасности (№3087-д);

– на 3 декабря, четверг: законопроекты о парламентском контроле (№4131) и реформе СБУ (№3196).

В пятницу, 4 декабря, Рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова и других членов Кабмина о борьбе с распространением коронавируса и возможных вариантах локдауна.

Также Разумков сообщил, что парламент может рассмотреть на этой неделе законопроекты Зеленского о поддержке бизнеса во время карантина, если все фракции согласятся на ускоренную процедуру их принятия.

Во время согласительного совета первый вице-спикер Руслан Стефанчук предложил рассмотреть на этой неделе законопроект о референдуме, но в проекте повестки Рады документ пока отсутствует.

17 ноября Рада отказалась рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня.

Денис Юдин

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