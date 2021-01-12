"Консультативный совет" с боевиками. СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы

СБУ закрыла уголовное дело о возможной государственной измене главы Офиса президента Андрея Ермака и бывшего представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы. Об этом в Facebook сообщил депутат Владимир Вятрович, по заявлению которого было открыто производство.

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Вятрович опубликовал постановление следователя СБУ, в котором говорится, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения".

Речь идет о подписании 11 марта 2020 года на заседании ТКГ протокола о создании "консультативного совета", который, кроме представителей Украина, России и ОБСЕ, подписали представители террористических организаций ДНР и ЛНР Никонорова и Дейнего. При этом предполагалось, что "представители ОРДЛО" в совете будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником". "Консультативный совет" после волны критики со стороны украинского общества не был создан.

В СБУ считают, что подписание протокола было "лишь согласованием текущего документа, который зафиксировал результаты обсуждения ряда вопросов".

"В ходе досудебного расследования в данном уголовном производстве не получено каких-либо фактических данных о совершении лицами, которые входили в состав украинской делегации во время переговоров 11.03.2020 в городе Минск, в том числе Кучмой Л.Д. и Ермаком А.Б., преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины", – говорится в постановлении следователя СБУ.

13 марта 2020 года Вятрович подал заявление в СБУ о совершении госизмены Кучмой и Ермаком. Ведомство отказалось открывать дело.

25 мая начать производство по заявлению Вятровича Службу безопасности обязал суд.

Вадим Ребрина

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