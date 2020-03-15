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Консультационный совет с ОРДЛО. Часть нардепов Слуги народа ответила коллегам

Консультационный совет с ОРДЛО. Часть нардепов Слуги народа ответила коллегам - Фото
Максим Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
15.03.2020, 08:10

В обращении части нардепов Слуги народа, которые до войны жили в Луганске, говорится, что "для процесса миротворчества всегда должен быть диалог"

Во фракции Слуга народа несколько нардепов выступили с заявлением в ответ на реакцию части фракции СН на решение о создании консультативного совета  в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Текст ответного обращения разместили у себя в Facebook замглавы фракции Максим Ткаченко, член комитета по вопросам образования Владимир Воронов, замглавы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко и глава подкомитета по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и внутренне перемещенных лиц, Алексей Кузнецов.

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"Мы, народные депутаты Украины, фракция партии Слуга народа, являемся переселенцами из восточной Украины, пострадавшими в результате военной агрессии РФ и были вынуждены покинуть свой родной город Луганск. У нас не возникает сложностей с реальной оценкой ситуации, ибо мы были "внутри ее" и в 2014 и все это время до 2020", - отмечается в обращении.

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В документе подчеркивается, что главным приоритетом программы президента было достижение мира на востоке Украины.

"Нам не очень понятна позиция наших коллег, которые не разобравшись до конца в программе по реинтеграции Донбасса и договоренностям в Минске, выходят в публичное пространство с обращениями. Рано или поздно в оккупированной части Луганской и Донецкой областей пройдут выборы, и избиратели Луганщины и Донетчины сделают свой демократический выбор из местных кандидатов, которые не участвовали в организации незаконного референдума и не были причастны к незаконным военным формированиям", - говорится в обращении.

Депутаты считают, что начала, правильно было бы обсудить критерии отбора этих кандидатов.

"И что получается, что даже выбрать десять представителей из выходцев из Луганска и Донецка, то это оказывается "зрада зрадная"? В Украине более двух миллионов переселенцев, и у всех на оккупированной территории вынужденно остались родственники, друзья, знакомые, которые никоим образом не имеют отношения к организации событий шестилетней давности. И по разным причинам не могут бросить там свои дома или родных. А именно они могли бы попасть в предложенный механизм, который называется координационный совет", - отмечается в документе.

Нардепы подчеркнули, что для процесса миротворчества всегда должен быть диалог, а "вести этот диалог должны люди, понимающее друг друга".

  • 11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать так называемый консультативный совет, который усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток из террористических организаций ДНР/ЛНР.
  • 13 марта глава ОП Андрей Ермак на брифинге заявил, что речь о прямых переговорах с боевиками не идет.
  • 13 марта 60 нардепов из Слуги народа подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием обязать переговорщиков со стороны Украины вернуться в рамки законодательства и не допустить создание консультативного совета на переговорах в Минске.

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Арина Толина
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