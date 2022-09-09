Контрнаступление ВСУ. 237 гвардейский полк ВДВ России прекратил существование — ГУР

В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины 237 гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявили, что подразделение прекратило существование из-за гибели или ранения всех военнослужащих. Значительное количество выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Бойцы российского 202 отдельного мотострелкового полка в Харьковской области отошли со своих позиций и переместились в ближайшую лесополосу — подразделение осталось без связи и командования, оккупанты звонят военным с просьбами связаться с руководством и выяснить, куда им двигаться дальше.

Некоторые захватчики просят жен обращаться на горячие линии Минобороны РФ и Красного Креста с требованием вывести их из Украины.

На Харьковском направлении противник пытался сопротивляться наступлению ВСУ, обстреливая позиции Сил обороны из танков и тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", но понес серьезные потери, покинул позиции и отошел малыми группами.

"Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком. На Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением — большинству новобранцев 55-60 лет", — констатировали в ГУР.

Для удержания позиций в Херсонской области россияне подвезли "подкрепление" с территории РФ, однако пополнение категорически отказывается участвовать в боевых действиях.

В пропагандистских российских СМИ распространяется информация о том, что украинское наступление — это "фейковая пиар-акция", пропагандисты пытаются убедить граждан РФ, что все сообщения о контрнаступлении являются "показательными выступлениями".

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Дмитро Гриниченко

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