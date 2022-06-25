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Корабельная группировка РФ на Черном море "похудела": два ракетных корабля и один БДК

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 03:11
Корабельная группировка РФ на Черном море
Фрегат Адмирал Макаров (Фото: EPA)

24 июня группировка кораблей российских оккупантов на Черном море уменьшилась. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма "похудела" до двух ракетных и одного большого десантного корабля. Остальные укрылись в пунктах базирования", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" предупреждают, что угроза ракетных ударов остается и с моря, и с неба, и с суши.

"Шторм еще не утих, поэтому путешествующие мины могут встречаться в любых районах моря и выталкиваться на побережье", – сообщили военные.

  • 21 июня британская разведка сообщила, что украинская береговая оборона мешает России разместить флот в северо-западной части Черного моря и создавать угрозу для Одесской области.

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Наталия Медведева
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черное море
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