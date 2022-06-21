Украинская береговая оборона срывает планы РФ на Черное море и Одессу – разведка Британии
Украинская береговая оборона мешает России разместить флот в северо-западной части Черного моря и создавать угрозу для Одесской области. К таким выводам пришла британская разведка, передает в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.
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Там отметили, что недавно украинские военные ракетой Harpoon уничтожили российский буксир "Василий Бех", который вез оружие и военных на временно оккупированный остров Змеиный. По их мнению, уничтожение буксира указывает на трудности России в поддержке оккупационных сил.
Кроме того, разведчики напомнили о более раннем уничтожении флагмана Черноморского флота России – ракетного крейсера "Москва".
Британцы считают, что возможности береговой обороны Украины в значительной мере нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить силы в северо-западной части Черного моря.
Все это подорвало жизнеспособность первоначального плана широкомасштабного вторжения России, который предусматривал создание угрозы для Одесской области с моря, подчеркнули в разведке.
- Вчера нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что украинские силы нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые РФ захватила при оккупации Крыма.
- По данным ОК "Юг", из-за страха потерь флот РФ переформатировал корабельную группировку в Черном море, сделав акцент на подводные лодки.
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