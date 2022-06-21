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Украинская береговая оборона срывает планы РФ на Черное море и Одессу – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 08:55
Украинская береговая оборона срывает планы РФ на Черное море и Одессу – разведка Британии - Фото
Владимир Путин идет на дно (фото - ЕРА)

Украинская береговая оборона мешает России разместить флот в северо-западной части Черного моря и создавать угрозу для Одесской области. К таким выводам пришла британская разведка, передает в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

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Там отметили, что недавно украинские военные ракетой Harpoon уничтожили российский буксир "Василий Бех", который вез оружие и военных на временно оккупированный остров Змеиный. По их мнению, уничтожение буксира указывает на трудности России в поддержке оккупационных сил.

Кроме того, разведчики напомнили о более раннем уничтожении флагмана Черноморского флота России – ракетного крейсера "Москва".

Британцы считают, что возможности береговой обороны Украины в значительной мере нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить силы в северо-западной части Черного моря.

Все это подорвало жизнеспособность первоначального плана широкомасштабного вторжения России, который предусматривал создание угрозы для Одесской области с моря, подчеркнули в разведке.

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Марк Сировой
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вмс Одесса черное море разведка великобритании береговая оборона черноморский флот россии
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