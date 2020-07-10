UA

Корниенко объяснил, почему падает рейтинг Слуги народа и куда ушел их избиратель

10.07.2020, 13:40
Корниенко объяснил, почему падает рейтинг Слуги народа и куда ушел их избиратель - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

От Слуги народа уходят протестные избиратели, голосовавшие против Порошенко и ОПЗЖ, а также те, кто ждал быстрых результатов, считает Корниенко

Рейтинг Слуги народа падает как из-за внутренних политических процессов, так и из-за внешних причин, которые не позволили власти реализовать обещания в первый год правления. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава партии Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам политика, от Слуги народа ушел протестный электорат: те, кто были против пятого президента Петра Порошенко и те, кто были против ОПЗЖ.

Другой причиной он называет уход избирателей, которые ожидали быстрых результатов уже в течение первого года новой власти. На относительно медленное выполнение обещаний, считает Корниенко, повлияли, в том числе и внешние факторы, такие как пандемия коронавируса и сбитый над Тегераном Boeing-737 МАУ.

"(Избиратели ушли, - ред.) к ОПЗЖ и ЕС. Чуть меньше к Батькивщине. Ушли регионально. Там где они были всегда за ОПЗЖ, пошли к ОПЗЖ. Там где были за Петра Алексеевича (Порошенко, - ред.), пошли туда", - говорит он.

Читайте также: Кто сейчас выиграл бы местные выборы в Мариуполе. Не "слуги" и не ОПЗЖ – опрос

Также сейчас много не определившихся избирателей, которые могут проголосовать за "альтернативные политсилы", считает Корниенко.

"Это альтернативные внесистемные проекты. Если это Восток и Юг, то это Партия Шария, она сейчас много там набирает, на Юге в основном. И я не уверен, надо это проверить, возможно, будет расти немного рейтинг Нацкорпуса и Свободы в их традиционных местах", - сказал он.

Читайте также: Опрос от центра Разумкова: во второй тур сейчас вышли бы Зеленский и Бойко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Слуга народа рейтинг Александр Корниенко европейская солидарность ОПЗЖ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 