Корниенко объяснил, почему падает рейтинг Слуги народа и куда ушел их избиратель

От Слуги народа уходят протестные избиратели, голосовавшие против Порошенко и ОПЗЖ, а также те, кто ждал быстрых результатов, считает Корниенко

Рейтинг Слуги народа падает как из-за внутренних политических процессов, так и из-за внешних причин, которые не позволили власти реализовать обещания в первый год правления. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава партии Александр Корниенко.

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По словам политика, от Слуги народа ушел протестный электорат: те, кто были против пятого президента Петра Порошенко и те, кто были против ОПЗЖ.

Другой причиной он называет уход избирателей, которые ожидали быстрых результатов уже в течение первого года новой власти. На относительно медленное выполнение обещаний, считает Корниенко, повлияли, в том числе и внешние факторы, такие как пандемия коронавируса и сбитый над Тегераном Boeing-737 МАУ.

"(Избиратели ушли, - ред.) к ОПЗЖ и ЕС. Чуть меньше к Батькивщине. Ушли регионально. Там где они были всегда за ОПЗЖ, пошли к ОПЗЖ. Там где были за Петра Алексеевича (Порошенко, - ред.), пошли туда", - говорит он.

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Также сейчас много не определившихся избирателей, которые могут проголосовать за "альтернативные политсилы", считает Корниенко.

"Это альтернативные внесистемные проекты. Если это Восток и Юг, то это Партия Шария, она сейчас много там набирает, на Юге в основном. И я не уверен, надо это проверить, возможно, будет расти немного рейтинг Нацкорпуса и Свободы в их традиционных местах", - сказал он.

18 мая по опросу группы Рейтинг Слуга народа получала 34% голосов.

19 мая по опросу КМИС за СН готовы были проголосовать 31,2% избирателей.

На конец-мая начало июня по опросу КМИС СН набрала бы 28%.

На конец июня Слуга народа набирала бы 29,3% по опросу группы Рейтинг.

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Марк Сировой

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