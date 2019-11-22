Корниенко рассказал, сколько раз нардепам предлагали взятки

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народным депутатам фракции Слуга народа десятки раз предлагали взятки. Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ.

"Десятки случаев", - отметил Корниенко.

Он прокомментировал исключение нардепов Антона Полякова и Анны Скороход из фракции. Последнюю обвинили в том, что она якобы предлагала взятки коллегам.

Отвечая на вопрос, сколько раз депутаты от Слуги народа брали деньги, Корниенко сказал: "Если бы у нас была такая информация, процессуально подтвержденная, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ".

Справка. 14 ноября с трибуны Рады Скороход заявила, что ее мужа задержали якобы по поручению одного из замов главы Офиса президента. Она считает, что причиной задержания стал ее отказ голосовать за законопроект о рынке земли. Позже глава фракции Давид Арахамия заверил, что СН не имеет никакого отношения к задержанию и заявил, что Скороход могут исклюлчить из СН, так как она не выполняет решений фракции. Также он обвинил ее и ее мужа в лоббировании интересов олигархических групп с помощью денег и запугиваний. 15 ноября Скороход исключили из фракции.

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