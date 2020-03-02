Корниенко: У нас нет цели отказаться от новых людей и вернуть старых

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Для усиления правительства нужны новые люди, но с опытом достижений, заявил сегодня председатель фракции Слуга народа, нардеп Александр Корниенко во время брифинга.

"Нет цели отказаться от новых и вернуть всех старых, но некоторый баланс всегда можно найти", - заявил Корниенко.

По его словам, нужно расширить понимание, что такое новые люди, которые работают в правительстве - это должны быть люди, не только не связанные с коррупцией, но и обладающие опытом достижений в сфере госуправления или управления большим бизнесом, они должны быть в чем-то успешными.

Читайте также: Тигипко вместо Гончарука. Правда ли это и кто из министров готовится на выход