Коронавирус. СБУ опубликовала список официальных источников информации

Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Служба безопасности опубликовала список официальных источников, где можно получать достоверную, актуальную и подробную инфомацию о коронавирусе.

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В СБУ призывают пользоваться только официальными источниками информации:

Telegram-бот для оперативных ответов на вопросы населения о коронавирусе в Украине;

Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с заболеванием COVID-19 в Украине;

Telegram-канал для врачей;

Страница Министерства здравоохранения;

Страница Центра общественного здоровья.

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