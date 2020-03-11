Коронавирус. СБУ опубликовала список официальных источников информации

Служба безопасности опубликовала список официальных источников, где можно получать достоверную, актуальную и подробную инфомацию о коронавирусе.
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В СБУ призывают пользоваться только официальными источниками информации:
Telegram-бот для оперативных ответов на вопросы населения о коронавирусе в Украине;
Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с заболеванием COVID-19 в Украине;
Telegram-канал для врачей;
Страница Министерства здравоохранения;
Страница Центра общественного здоровья.
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