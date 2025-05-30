Коваленко: Рассказы, что россияне начали движение на Харьков – ложь

ЦПД опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что началось наступление на Харьков

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Российские войска в Харьковской области сосредоточены на Купянском направлении и проводят там ограниченные операции. Наступление на Харьков не начиналось. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко, на севере Харьковщины россияне осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами.

"Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении. Все рассказы их военкоров, что они едва не начали движение в Харьков сейчас – ложь", – написал руководитель ЦПИ.

Ранее в комментарии LIGA.net Коваленко подтвердил, что враг подтащил резервы в Белгородскую область, но опроверг, что россияне готовятся к наступлению на Харьков.

По словам Коваленко, на это у российской армии "не хватит сил и средств".

30 мая Министерство обороны РФ сообщило о захвате села Кондрашовка в Купянском районе Харьковской области. Ряд пропагандистов заявил, что оттуда "открывается дорога прямо на Харьков".