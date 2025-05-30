Коваленко: Розповіді, що росіяни почали рух на Харків – брехня
Російські війська у Харківської області зосереджені на Купʼянському напрямку і проводять там обмежені операції. Наступ на Харків не починався. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Як зазначив Коваленко, на півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами.
"Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку. Усі розповіді їх воєнкорів, що вони ледь не почали рух на Харків зараз – брехня", – написав керівник ЦПД.
Раніше у коментарі LIGA.net Коваленко підтвердив, що ворог підтягнув резерви у Бєлгородську область, але спростував, що росіяни готуються до наступу на Харків.
За словами Коваленка, на це у російської армії "не вистачить сил і засобів".
30 травня Міністерство оборони РФ повідомило про захоплення села Кіндрашівка у Куп'янському районі Харківської області. Низка пропагандистів заявили, що звідти "відкривається дорога прямо на Харків".
- 22 травня Путін оголосив про створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною. У МЗС зазначили, що диктатор РФ цією заявою показав, що хоче продовжувати війну проти України.
- 27 травня Коваленко повідомив, що Росія накопичує сили у Курській і Бєлгородській областях та веде бої в прикордонні Сумської й Харківської областей. Але, за його словами, заяви пропаганди про "здатність заглибитися ледь не на 50 км" на території України не відповідають дійсності й можливостям російських угрупувань.