"Красные линии" для Запада в военной помощи Украине иногда рисует Россия – президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад пересечь "красные линии" в предоставлении Украине военной помощи, которая ей необходима. Об этом Науседа сказал в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Очень важно, чтобы мы пересекали "красные линии", которые находятся в нашем сознании и не существуют в действительности. Может быть, иногда Россия пытается установить эти "красные линии" вместо нас", – сказал президент Литвы.

Он отметил, что визит президента США Джо Байдена в Киев показывает, что Украину не бросят, и посылает очень сильный сигнал о единстве среди союзников Украины.

"Мой призыв: не теряйте время зря. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее", – добавил Науседа.

Читайте также: США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $460 млн

5 февраля Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

20 февраля стало известно, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, однако не хочет делать это первой.

Читайте также: Резников: За авиацию придется бороться еще месяц-два. Украина уже готова принимать F-16

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.