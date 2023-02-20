"Красные линии" для Запада в военной помощи Украине иногда рисует Россия – президент Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад пересечь "красные линии" в предоставлении Украине военной помощи, которая ей необходима. Об этом Науседа сказал в интервью CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Очень важно, чтобы мы пересекали "красные линии", которые находятся в нашем сознании и не существуют в действительности. Может быть, иногда Россия пытается установить эти "красные линии" вместо нас", – сказал президент Литвы.
Он отметил, что визит президента США Джо Байдена в Киев показывает, что Украину не бросят, и посылает очень сильный сигнал о единстве среди союзников Украины.
"Мой призыв: не теряйте время зря. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее", – добавил Науседа.
Читайте также: США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $460 млн
- 5 февраля Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.
- 20 февраля стало известно, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, однако не хочет делать это первой.
Читайте также: Резников: За авиацию придется бороться еще месяц-два. Украина уже готова принимать F-16
Комментарии