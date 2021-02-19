Кравчук о "запрете Медведчука": Можно и Порошенко, и Зеленского – если есть основания
Если будут основания, то в Украине можно "запретить" и пятого президента Петра Порошенко, и действующего – Владимира Зеленского. Так первый президент Украины Леонид Кравчук ответил на вопрос ведущей ток-шоу Право на владу на канале 1+1 "возможно ли запретить Виктора Медведчука".
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Речь шла о том, что СБУ, СНБО и президент закрыли три телеканала из пула этого политика, аргументировав это их пророссийской пропагандой. В беседе затронули тему возможных новых аналогичных мер, теперь уже к персоналиям.
"Можно запретить любого: Кравчука, и Порошенко, и Зеленского. Если для этого есть основания. Все отвечают перед законом. Нет неприкасаемых", – считает Кравчук.
По его мнению, если насчет неформального главы пророссийской партии ОПЗЖ обнаружится, что он "живет в Украине, а служит России", если докажут, что Медведчук является политической силой Кремля в Украине, – "он должен отвечать".
"Не только Медведчук, а любой", – подчеркнул переговорщик от Украины по войне на Донбассе.
Первый президент добавил, что наказание людей, ответственных за разжигание и поддержание огня войны – "единственный путь" установить спокойствие в обществе.
- Министр иностранных дел Кулеба о "влиянии Байдена" на запрет каналов Медведчука: "Версия красивая, ничего не скажешь". Он также высказал мнение, что Кремль ответит на блокировку каналов: "Они этого не забудут, ответ прилетит".
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