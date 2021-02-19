Кравчук о "запрете Медведчука": Можно и Порошенко, и Зеленского – если есть основания

Если будут основания, то в Украине можно "запретить" и пятого президента Петра Порошенко, и действующего – Владимира Зеленского. Так первый президент Украины Леонид Кравчук ответил на вопрос ведущей ток-шоу Право на владу на канале 1+1 "возможно ли запретить Виктора Медведчука".

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Речь шла о том, что СБУ, СНБО и президент закрыли три телеканала из пула этого политика, аргументировав это их пророссийской пропагандой. В беседе затронули тему возможных новых аналогичных мер, теперь уже к персоналиям.

"Можно запретить любого: Кравчука, и Порошенко, и Зеленского. Если для этого есть основания. Все отвечают перед законом. Нет неприкасаемых", – считает Кравчук.

СПРАВКА. 2 февраля 2021 года президент . 2 февраля 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZiK, NewsОne и других. Глава государства заявил , что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. У Медведчука заявили о "наступлении на свободу слова", "зеленом фашизме" и призвали "вставать страну огромную". У президента им ответили

По его мнению, если насчет неформального главы пророссийской партии ОПЗЖ обнаружится, что он "живет в Украине, а служит России", если докажут, что Медведчук является политической силой Кремля в Украине, – "он должен отвечать".

"Не только Медведчук, а любой", – подчеркнул переговорщик от Украины по войне на Донбассе.

Первый президент добавил, что наказание людей, ответственных за разжигание и поддержание огня войны – "единственный путь" установить спокойствие в обществе.

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Евгений Пилипенко

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