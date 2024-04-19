Кредит и конфискация активов российских олигархов. Спикер Джонсон – о помощи Украине

Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассказал, в каком виде будет законопроект с финансированием для Украины

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что решение о разбиении помощи союзникам на четыре отдельных законопроекта было "лучшим решением в нынешних условиях". Он также наметил основные положения законопроекта с помощью Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, законопроект Сената, в котором объединялось финансирование Украины, Израиля и Тайваня, был фактически "безлимитным чеком на получение помощи", и его разбиение на отдельные четыре части было "лучшим решением в нынешних условиях".

"Каждый может проголосовать в соответствии со своей волей и желанием своих избирателей по поводу помощи Израилю, помощи Украине, Индо-Тихоокеанского региона, а также нашего четвертого пакета по вопросам национальной безопасности, который содержит все наши нововведения", – объяснил свое мнение Джонсон.

Спикер рассказал, что в законопроекте по финансированию Украины содержится положение о конфискации активов коррумпированных российских олигархов, которые и перенаправят на помощь Украине.

Кроме того, он подтвердил, что США окажут помощь Украине в кредит, а не грантом.

"Даже если это законодательство неидеально и не то, которое мы бы разработали, если бы республиканцы возглавляли и Палату представителей, и Сенат, и Белый дом, это лучший возможный продукт, который мы можем получить в этих обстоятельствах, чтобы позаботиться об этих действительно важных обязательствах", – отметил Джонсон.

Ранее стало известно, что Палата представителей 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.

15 апреля 2024 года сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия о помощи Израилю и Украине.

17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

В тот же день появился текст законопроекта о помощи США Украине. LIGA.net публиковала основное.

Ранее LIGA.net писала, что содержит пакет помощи США для Украины, и публиковала соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

Читайте также: В Пентагоне обещают передать Украине оружие сразу после голосования Конгресса