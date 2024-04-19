В Пентагоне обещают передать Украине оружие сразу после голосования Конгресса

Спикер Минобороны Пэт Райдер заявил, что в будущем пакете помощи должны быть системы ПВО

Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

Пентагон готов оперативно отправить военную помощь Украине, как только американские законодатели проголосуют за соответствующий законопроект. Об этом заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, передает журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

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"Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней <...> Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства", – сказал Райдер.

Вместе с тем лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат быстро примет законопроект о помощи Украине, сразу после этого направив его на подпись президенту Джо Байдену.

Он выразил надежду, что Палата представителей не будет тянуть с принятием законопроекта, поскольку промедление "дорого обошлось США и союзникам".

Ранее стало известно, что Палата представителей 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.

15 апреля 2024 года сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия о помощи Израилю и Украине.

17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

В тот же день появился текст законопроекта о помощи США Украине. LIGA.net публиковала основное.

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