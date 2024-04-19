У Пентагоні обіцяють передати Україні зброю одразу після голосування Конгресу

Речник Міноборони Пет Райдер заявив, що у майбутньому пакеті допомоги мають бути системи ППО

Пет Райдер (Фото: Пентагон)

Пентагон готовий оперативно відправити військову допомогу Україні, як тільки американські законодавці проголосують за відповідний законопроєкт. Про це заявив речник Міноборони США Пет Райдер, передає журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

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" Так само як ми робили в минулому, ми можемо діяти протягом декількох днів <...> Пакет допомоги, ймовірно, включатиме такі речі, як протиповітряна оборона та артилерійські засоби", – сказав Райдер.

Разом із тим лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат швидко ухвалить законопроєкт про допомогу Україні, одразу після цього надіславши його на підпис президенту Джо Байдену.

Він висловив сподівання, що Палата представників не буде тягнути з ухваленням законопроєкту, оскільки зволікання "дорого обійшлося США та союзникам".

Раніше стало відомо, що Палата представників 19 квітня ухвалила на процедурному голосуванні законопроєкт про надання допомоги Україні. Фінальне голосування у Палаті представників відбудеться 20 квітня.

15 квітня 2024 року сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

Того самого дня з'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні. LIGA.net публікувала основне.

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