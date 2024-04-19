Кредит та конфіскація активів російських олігархів. Спікер Джонсон – про допомогу Україні
Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що рішення про розбиття допомоги союзникам на чотири окремі законопроєкти було "найкращим рішенням за нинішніх умов". Він також окреслив основні положення законопроєкту з допомогою Україні.

За його словами, законопроєкт Сенату, в якому об'єднувалось фінансування Україні, Ізраїлю і Тайваню, був фактично "безлімітним чеком на отримання допомоги", і його розбиття на окремі чотири частини було "найкращим рішенням за нинішніх умов".

"Кожен може проголосувати відповідно до своєї волі і бажання своїх виборців щодо допомоги Ізраїлю, допомоги Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також нашого четвертого пакета з питань національної безпеки, який містить всі наші нововведення", – пояснив свою думку Джонсон.

Спікер розповів, що у законопроєкті з фінансуванням Україні міститься положення про конфіскацію активів корумпованих російських олігархів, які й перенаправлять на допомогу Україні.

Крім того, він підтвердив, що США нададуть допомогу Україні у кредит, а не грантом.

"Навіть якщо це законодавство неідеальне і не те, яке ми б розробили, якби республіканці очолювали і Палату представників, і Сенат, і Білий дім, це найкращий можливий продукт, який ми можемо отримати за цих обставин, щоб подбати про ці справді важливі зобов'язання", – зазначив Джонсон.

Раніше стало відомо, що Палата представників 19 квітня ухвалила на процедурному голосуванні законопроєкт про надання допомоги Україні. Фінальне голосування у Палаті представників відбудеться 20 квітня.

  • 15 квітня 2024 року сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.
  • 17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.
  • Того самого дня з'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні. LIGA.net публікувала основне.
  • Раніше LIGA.net писала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

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