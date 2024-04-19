Кредит та конфіскація активів російських олігархів. Спікер Джонсон – про допомогу Україні

Спікер палати представників Майк Джонсон розповів, у якому вигляді буде законопроєкт із фінансуванням для України

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що рішення про розбиття допомоги союзникам на чотири окремі законопроєкти було "найкращим рішенням за нинішніх умов". Він також окреслив основні положення законопроєкту з допомогою Україні.

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За його словами, законопроєкт Сенату, в якому об'єднувалось фінансування Україні, Ізраїлю і Тайваню, був фактично "безлімітним чеком на отримання допомоги", і його розбиття на окремі чотири частини було "найкращим рішенням за нинішніх умов".

"Кожен може проголосувати відповідно до своєї волі і бажання своїх виборців щодо допомоги Ізраїлю, допомоги Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також нашого четвертого пакета з питань національної безпеки, який містить всі наші нововведення", – пояснив свою думку Джонсон.

Спікер розповів, що у законопроєкті з фінансуванням Україні міститься положення про конфіскацію активів корумпованих російських олігархів, які й перенаправлять на допомогу Україні.

Крім того, він підтвердив, що США нададуть допомогу Україні у кредит, а не грантом.

"Навіть якщо це законодавство неідеальне і не те, яке ми б розробили, якби республіканці очолювали і Палату представників, і Сенат, і Білий дім, це найкращий можливий продукт, який ми можемо отримати за цих обставин, щоб подбати про ці справді важливі зобов'язання", – зазначив Джонсон.

Раніше стало відомо, що Палата представників 19 квітня ухвалила на процедурному голосуванні законопроєкт про надання допомоги Україні. Фінальне голосування у Палаті представників відбудеться 20 квітня.

15 квітня 2024 року сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

Того самого дня з'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні. LIGA.net публікувала основне.

Раніше LIGA.net писала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

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