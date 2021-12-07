Кремль хочет "застраховаться" от силового разрешения конфликта на Донбассе – Песков

Кремль хочет застраховаться от того, чтобы проблему оккупированной части Донбасса Украина решила силой. Об этом накануне переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина заявил спикер последнего Дмитрий Песков в эфире российского канала.

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Он заявил, что Кремль готов рассмотреть предложения США по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Президент выслушает эти предложения и будет понятно, насколько они способны снять напряжение. Снять напряжение можно только одним путем – понять, как застраховаться от возможного решения проблем Донбасса силовым путем", – сказал он.

Пропаганда Кремля уверяет россиян и иностранцев, что Украина вроде бы хочет деоккупировать ОРДЛО силой, хотя на самом деле именно Украина настаивает на мирном дипломатическом разрешении конфликта и не планирует никаких масштабных военных операций на востоке страны.

Песков также добавил, что сегодня будут обсуждаться договоренности, достигнутые на саммите в Женеве. Разговор между двумя президентами будет проходить по защищенной линии видеосвязи.

СПРАВКА. В октябре 2021 г. авторитетные американские СМИ распространили информацию о том, что Россия В октябре 2021 г. авторитетные американские СМИ распространили информацию о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной. Причиной этого стало сближение Украины и НАТО и ухудшение отношений между Россией и Альянсом.

Марина Тищенко

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