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Перед беседой Байден-Путин. Глава Пентагона провел совещание по Украине с топ-военными США

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 10:20
Перед беседой Байден-Путин. Глава Пентагона провел совещание по Украине с топ-военными США - Фото
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона)

Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание о ситуации на границе России и Украины с высокопоставленными американскими военными чиновниками накануне переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

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"Сегодня утром министр провел встречу с руководителями ключевых ведомств, в том числе с председателем Объединенного комитета начальников штабов и генералом Уолтерсом, которые прибыли в EUCOM (Европейское командование войск США, – ред.) для обсуждения ситуации в Украине и, конечно же, на западе России", – сказал он.

По словам Кирби, Остин хорошо проинформирован о продолжающемся наращивании военной мощи России у границ Украины. Спикер не стал раскрывать подробностей совещания и отказался говорить до решения Белого дома, какие шаги предпримет администрация Байдена.

При этом он напомнил, что Остин заявлял: дипломатия и лидерство могут иметь значение – и необходимо дать пространство для дипломатии, чтобы попытаться предотвратить эскалацию конфликта.  

"Как вы знаете, президент Байден позвонит и поговорит с президентом Путиным. Я думаю, нам нужно позволить этому разговору состояться", – добавил Кирби.

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Марк Сировой
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