Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле заявляют, что проведение встречи лидеров стран нормандской четверки вряд возможно в середине октября. Об этом заявил помощник президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, пишут росСМИ.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможности проведения встречи, например, 16 октября.

"Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю", - заявил помощник Путина.

Он также добавил, что сейчас не обсуждаются сроки проведения встречи лидеров четырех стран.

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