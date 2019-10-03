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Кремль о дате нормандской встречи: Сроки сейчас не обсуждаются

Кремль о дате нормандской встречи: Сроки сейчас не обсуждаются - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
03.10.2019, 18:29

У президента страны-агрессора говорят о "трудностях с графиком" в середине октября

В Кремле заявляют, что проведение встречи лидеров стран нормандской четверки вряд возможно в середине октября. Об этом заявил помощник президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, пишут росСМИ.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможности проведения встречи, например, 16 октября.

"Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю", - заявил помощник Путина.

Он также добавил, что сейчас не обсуждаются сроки проведения встречи лидеров четырех стран.

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