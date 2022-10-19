Кривой Рог. Россия ударила по инфраструктуре, без света остались Ингулец и окрестности
Российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Криворожского района, без света остались микрорайон Ингулец и ряд населенных пунктов. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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По его словам, из-за разрушения объекта критической инфраструктуры после попадания оккупантов без электроэнергии остались множество населенных пунктов и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.
Он отметил, что если энергетики оперативно не ликвидируют аварию, то в Ингульце организуют подвоз воды, выдача воды будет проводиться по следующим адресам:
— ул. Горняков, 24;
— ул. Седнева, 27;
— ул. Катковая, 13,2;
— ул. Победы, 35, 53, 13;
— ул. Станковая, 9;
— ул. Салютная-Катковая;
— ул. Станковая, 2а.
Воду начали выдавать с 06:00. Вилкул подчеркнул, что власти будут пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время.
- 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. В ОП сообщили об атаке россиян и "прилетах", не уточняя тип вооружения врага. В Житомире раздались взрывы, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- В Днепре также были перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.
- В результате ракетного удара по Деснянскому району Киева на Троещине были перебои со светом, а также проблемы с водой на левом берегу, сообщили в компании ДТЭК "Киевские электросети".
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