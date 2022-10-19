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Кривой Рог. Россия ударила по инфраструктуре, без света остались Ингулец и окрестности

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 06:21
Кривой Рог. Россия ударила по инфраструктуре, без света остались Ингулец и окрестности - Фото
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)

Российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Криворожского района, без света остались микрорайон Ингулец и ряд населенных пунктов. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, из-за разрушения объекта критической инфраструктуры после попадания оккупантов без электроэнергии остались множество населенных пунктов и микрорайон Ингулец в Кривом Роге. 

Он отметил, что если энергетики оперативно не ликвидируют аварию, то в Ингульце организуют подвоз воды, выдача воды будет проводиться по следующим адресам:

— ул. Горняков, 24;

— ул. Седнева, 27; 

— ул. Катковая, 13,2;

— ул. Победы, 35, 53, 13;

— ул. Станковая, 9; 

— ул. Салютная-Катковая;

— ул. Станковая, 2а.

Воду начали выдавать с 06:00. Вилкул подчеркнул, что власти будут пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время. 

Читайте также: Украине стоит быть готовой к отключениям света, тепла и воды. Ситуация критическая — ОП

Дмитро Гриниченко
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