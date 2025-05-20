Кронпринц Норвегии Хокон прибыл в Украину с первым визитом
Кронпринц Норвегии Хокон (Фото: EPA)

В Украину 20 мая с первым визитом прибыл кронпринц Норвегии Хокон. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Норвегии.

Отмечается, что во время визита кронпринц встретится с украинскими властями и норвежскими партнерами, а также посетит проект, получивший поддержку по Программе Нансена.

Справка
Программа Нансена – крупнейшая норвежская программа военной и гражданской поддержки для Украины. Ее предварительно общая сумма составляет 205 миллиардов норвежских крон на 2023-2030 годы.

Как пишет NRK, Хокон посетил мемориал памяти "Ангелы Победы" в Мощуне. Кронпринц возложил к нему памятный венок.

Кронпринц Норвегії Гокон (Фото: NTB)
Кронпринц Норвегии Гокон (Фото: NTB)

"Мы очень поражены их стойкостью и способностью выстоять", – сказал он об украинцах.

Также конпринц посетил больницу, которая предоставляет услуги реабилитации. Там он встретился с украинскими военными, получившими ранения в результате войны России против Украины.

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