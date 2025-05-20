Кронпринц Норвегії Хокон прибув до України з першим візитом

Кронпринц Норвегії Хокон (Фото: EPA)

В Україну 20 травня з першим візитом прибув кронпринц Норвегії Хокон. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Норвегії.

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Зазначається, що під час візиту кронпринц зустрінеться з українською владою та норвезькими партнерами, а також відвідає проєкт, які отримали підтримку за Програмою Нансена.

Довідка Програма Нансена – це найбільша норвезька програма військової та цивільної підтримки для України. Її попередньо загальна сума становить 205 мільярдів норвезьких крон на 2023-2030 роки. Програма Нансена – це найбільша норвезька програма військової та цивільної підтримки для України. Її попередньо загальна сума становить 205 мільярдів норвезьких крон на 2023-2030 роки.

Як пише NRK, Хокон відвідав меморіал пам'яті "Ангели Перемоги" в Мощуні. Кронпринц поклав до нього пам'ятний вінок.

Кронпринц Норвегії Гокон (Фото: NTB)

"Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти", – сказав він про українців.

Також конпрринц відвідав лікарню, яка надає послуги реабілітації. Там він зустрівся з українськими військовими, які отримали поранення внаслідок війни Росії проти України.

6 березня 2025 року прем'єр-міністр Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні та витрат на оборону.

4 квітня повідомлялося, що у Норвегії затверджено збільшення допомоги Україні протягом поточного року до $8 млрд.

15 травня стало відомо, що Норвегія планує завершити постачання Україні літаків F-16, яке було анонсовано влітку 2024 року, протягом поточного року.