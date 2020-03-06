Крушение MH17. Пять стран официально уведомили ООН о начале суда

Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)

Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия, которые являются членами Совместной следственной группы по делу сбитого самолета рейса MH17, официально сообщили генсеку ООН и президенту Совбеза ООН о начале 9 марта судебного процесса в Нидерландах по этому делу. Об этом сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

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"Начало уголовного судебного разбирательства 9 марта 2020 является важной вехой для установления истины и достижения справедливости для жертв рейса MH17 и их близких, а также привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбитый самолет MH17", - говорится в официальном письме генсеку ООН и президенту Совбеза.

Как отмечается в документе, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина полностью уверены, что судебный процесс "будет способствовать достижению справедливости в соответствии с самыми высокими международными правовыми стандартами профессионализма и независимости".

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