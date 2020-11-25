Крушение самолета МАУ. Иран выплатит Украине компенсацию по международным нормам

Тегеран компенсирует убытки, причиненные в результате авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ, в соответствии с международными нормами и стандартами. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лайя Джонейди, передает IRNA.

Джонейди отметила, что она как вице-президент по правовым вопросам несет гражданскую ответственность за это дело и призвала не политизировать его.

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Наталия Медведева

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