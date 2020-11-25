Крушение самолета МАУ. Иран выплатит Украине компенсацию по международным нормам
25.11.2020, 19:32
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
Тегеран компенсирует убытки, причиненные в результате авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ, в соответствии с международными нормами и стандартами. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лайя Джонейди, передает IRNA.
Джонейди отметила, что она как вице-президент по правовым вопросам несет гражданскую ответственность за это дело и призвала не политизировать его.
- 8 января 2020-го возле Тегерана разбился украинский Boeing 737, погибли все 176 пассажиров. Спустя три дня Иран признал, что "непреднамеренно" сбил самолет, предложив семьям погибших компенсации по $80 000.
- 23 августа Иран раскрыл записи "черного ящика" со сбитого самолета – пилоты управляли им до конца.
- 12 ноября сообщалось, что Иран расследует дело по статье о неумышленном убийстве или убийстве по неосторожности. Шестерым подозреваемым грозит до трех лет тюрьмы.
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