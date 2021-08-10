"Крым – Украина". Блинкен в Совбезе ООН напомнил об агрессии РФ в Черном и Азовском морях
Агрессия России в Черном и Азовском морях продолжается. Об этом на заседании Совета по безопасности ООН заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнив, что Крым – это Украина.
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"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными вторжениями в море и в воздухе и преследованиями судов, что подрывает торговлю и доступ к источникам энергии", – заявил он.
Блинкен подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
"Крым – это Украина. Когда страны игнорируют границы других стран или претендуют на их территорию по суше или морю, они подрывают суверенное равенство государств-членов – руководящий принцип ООН", – подытожил глава Госдепа.
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- 23 августа в Украине должен состояться первый саммит Крымской платформы. Это инициированная президентом Владимиром Зеленским международная площадка по деоккупации полуострова.
- 28 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что это будет беспрецедентным для Украины международным событием: участвовать в саммите согласились 28 стран и международных организаций.
- Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы. США представит министр транспорта Пит Буттиджич, которого у Зеленского называют "восходящей звездой политической арены США".
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