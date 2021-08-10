"Крым – Украина". Блинкен в Совбезе ООН напомнил об агрессии РФ в Черном и Азовском морях

Агрессия России в Черном и Азовском морях продолжается. Об этом на заседании Совета по безопасности ООН заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнив, что Крым – это Украина.

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"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными вторжениями в море и в воздухе и преследованиями судов, что подрывает торговлю и доступ к источникам энергии", – заявил он.

Блинкен подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Крым – это Украина. Когда страны игнорируют границы других стран или претендуют на их территорию по суше или морю, они подрывают суверенное равенство государств-членов – руководящий принцип ООН", – подытожил глава Госдепа.

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СПРАВКА. Совбез – главный орган ООН, отвечающий за поддержание международного мира и безопасности. В него входят 15 государств-членов, пять из них – постоянные (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания). Постоянные члены имеют право вето.

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Марк Сировой

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