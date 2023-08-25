Крымский мост постоянно перекрывают. ВСУ: Большие повреждения, есть технические трудности

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне периодически перекрывают Крымский мост из-за повреждений переправы. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, Керченский мост ограничен в использовании, а его график работы "сложный".

"Там очень часто работает авиация и есть еще технические неполадки, которые не позволяют использовать такую сложную конструкцию с такими большими повреждениями. Именно поэтому им приходится перекрывать время от времени мост и ограничивать движение по нему", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что на переправе постоянно образовываются очереди из автомобилей, однако население РФ осознало, что мост "неполноценный" и пытается использовать альтернативные пути.

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