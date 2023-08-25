Крымский мост постоянно перекрывают. ВСУ: Большие повреждения, есть технические трудности
25.08.2023, 14:41
Фото: EPA
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне периодически перекрывают Крымский мост из-за повреждений переправы. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, Керченский мост ограничен в использовании, а его график работы "сложный".
"Там очень часто работает авиация и есть еще технические неполадки, которые не позволяют использовать такую сложную конструкцию с такими большими повреждениями. Именно поэтому им приходится перекрывать время от времени мост и ограничивать движение по нему", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что на переправе постоянно образовываются очереди из автомобилей, однако население РФ осознало, что мост "неполноценный" и пытается использовать альтернативные пути.
- 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
- По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.
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