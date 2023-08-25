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Кримський міст постійно перекривають. ЗСУ: Великі пошкодження, є технічні труднощі

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 14:41
Кримський міст постійно перекривають. ЗСУ: Великі пошкодження, є технічні труднощі - Фото
Фото: EPA

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіяни періодично перекривають Кримський міст через пошкодження переправи. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, Керченський міст обмежений у використанні, а його графік роботи "складний".

"Там дуже часто працює авіація і є ще технічні несправності, які не дозволяють використовувати таку складну конструкцію з такими великими пошкодженнями. Саме тому їм доводиться час від часу перекривати міст і обмежувати рух по ньому", — сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що на переправі постійно утворюються черги з автомобілів, проте населення РФ усвідомило, що міст "неповноцінний" і намагається використовувати альтернативні шляхи.

  • 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
  • За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

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Дмитро Гриниченко
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