Кримський міст постійно перекривають. ЗСУ: Великі пошкодження, є технічні труднощі
Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіяни періодично перекривають Кримський міст через пошкодження переправи. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.
За її словами, Керченський міст обмежений у використанні, а його графік роботи "складний".
"Там дуже часто працює авіація і є ще технічні несправності, які не дозволяють використовувати таку складну конструкцію з такими великими пошкодженнями. Саме тому їм доводиться час від часу перекривати міст і обмежувати рух по ньому", — сказала Гуменюк.
Вона наголосила, що на переправі постійно утворюються черги з автомобілів, проте населення РФ усвідомило, що міст "неповноцінний" і намагається використовувати альтернативні шляхи.
- 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
- За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.
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