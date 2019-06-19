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19.06.2019, 17:57

Кучма в Минске сделал заявление о снятии "блокады" с ОРДЛО

Кучма в Минске сделал заявление о снятии "блокады" с ОРДЛО - Фото
Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Только после возвращения украинских активов", - сказал представитель Украины в трехсторонней группе

На встрече трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил, что снятие ограничений на торговлю с оккупированными районами Донбасса возможно только после возвращения захваченных боевиками украинских активов. Об этом сообщает пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - сказал Кучма.

Подгруппе по вопросам безопасности поручено проработать подготовку к "хлебному перемирию".

Гуманитарная подгруппа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц, эта работа продолжается. 

Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечение стабильного водоснабжения мирных жителей Донбасса.

7 июня генпрокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и снять "экономическую блокаду" с оккупированных районов Донбасса. 

6 июня Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

Несмотря на это, 10 июня возле АП прошла акция "Зупини капітуляцію".

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Теги: Донбасс, минск, леонид кучма, блокада
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