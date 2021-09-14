Кулеба: Байден пообещал не оставлять Украину наедине с Россией

Президент США Джо Байден пообещал не оставить Украину одну лицом к лицу с Россией, заявил в интервью Independent министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Нас, дипломатов, учат читать сквозь много слоев каждой строчки", – заявил Кулеба и выразил уверенность, что президент США открыт для сотрудничества с Украиной и понимает, что предыдущая администрация США втянула Украину во внутреннюю американскую политику.

"Он (Байден – ред.) сказал, что не оставит Украину одну лицом к лицу с Россией, и это ключевое обязательство", – заявил Кулеба.

В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. США предоставит Украине $60 млн, в том числе на "Джавелины".

10 сентября Зеленский заявил, что верит в возможность полномасштабной войны с Россией, и Байден понимает опасность ситуации.

В интервью Independent Кулеба также заявил, что Украина не верит обещаниям Запада и может полагаться только на себя.

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Денис Юдин

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