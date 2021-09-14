Кулеба: Байден пообещал не оставлять Украину наедине с Россией
14.09.2021, 15:15
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)
Президент США Джо Байден пообещал не оставить Украину одну лицом к лицу с Россией, заявил в интервью Independent министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Нас, дипломатов, учат читать сквозь много слоев каждой строчки", – заявил Кулеба и выразил уверенность, что президент США открыт для сотрудничества с Украиной и понимает, что предыдущая администрация США втянула Украину во внутреннюю американскую политику.
"Он (Байден – ред.) сказал, что не оставит Украину одну лицом к лицу с Россией, и это ключевое обязательство", – заявил Кулеба.
- 31 августа 2021 года президент Владимир Зеленский прилетел в США, где провел ряд встреч, в том числе с Байденом, после которой лидеры опубликовали общую декларацию о стратегическом партнерстве.
- В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. США предоставит Украине $60 млн, в том числе на "Джавелины".
- 10 сентября Зеленский заявил, что верит в возможность полномасштабной войны с Россией, и Байден понимает опасность ситуации.
- В интервью Independent Кулеба также заявил, что Украина не верит обещаниям Запада и может полагаться только на себя.
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