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Кулеба: Байден пообещал не оставлять Украину наедине с Россией

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 15:15
Кулеба: Байден пообещал не оставлять Украину наедине с Россией - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)

Президент США Джо Байден пообещал не оставить Украину одну лицом к лицу с Россией, заявил в интервью Independent министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Нас, дипломатов, учат читать сквозь много слоев каждой строчки", – заявил Кулеба и выразил уверенность, что президент США открыт для сотрудничества с Украиной и понимает, что предыдущая администрация США втянула Украину во внутреннюю американскую политику.

"Он (Байден – ред.) сказал, что не оставит Украину одну лицом к лицу с Россией, и это ключевое обязательство", – заявил Кулеба.

Читайте также в разделе Мнения: Запад-2021. Как Путин и Лукашенко готовятся захватывать Украину и страны НАТО

Денис Юдин
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