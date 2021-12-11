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Кулеба: Если бы Украина была в НАТО в 2014-м, не было бы никакой агрессии России

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 13:16
Кулеба: Если бы Украина была в НАТО в 2014-м, не было бы никакой агрессии России - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

НАТО совершило стратегическую ошибку, не предоставив Украине членство в Альянсе в 2014 года. Будь Украина членом НАТО – Россия на нее не напала бы, передает слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Голос Америки.

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"Если бы Украина получила членство в НАТО до 2014 года, то не было бы никакой российской агрессии", – сказал он.

По мнению Кулебы, НАТО совершило стратегическую ошибку, когда решило отложить членство Украины. Включение Украины в Альянс было бы лучшим способом гарантировать евроатлантическую безопасность, считает глава МИД.

"Путин никогда бы не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – подытожил Кулеба.

СПРАВКА. В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО приняло декларацию. В ней говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. Украина так ПДЧ и не получила, сейчас она имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Читайте также: Кулеба: Украина вступит в НАТО, когда три столицы изменят свой взгляд. Пока двери закрыты

 

Марк Сировой
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нато дмитрий кулеба владимир путин членство МИД
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