Кулеба: Если бы Украина была в НАТО в 2014-м, не было бы никакой агрессии России
НАТО совершило стратегическую ошибку, не предоставив Украине членство в Альянсе в 2014 года. Будь Украина членом НАТО – Россия на нее не напала бы, передает слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Голос Америки.
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"Если бы Украина получила членство в НАТО до 2014 года, то не было бы никакой российской агрессии", – сказал он.
По мнению Кулебы, НАТО совершило стратегическую ошибку, когда решило отложить членство Украины. Включение Украины в Альянс было бы лучшим способом гарантировать евроатлантическую безопасность, считает глава МИД.
"Путин никогда бы не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – подытожил Кулеба.
- 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил. LIGA.net вела хронику этого события.
- 9 декабря Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.
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