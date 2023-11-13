Кулеба: Есть намек Еврокомиссии насчет сроков старта переговоров о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в следующем году, а как "намек" касательно сроков можно воспринимать решение о дате обнародования нового отчета Еврокомиссии. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос, когда можно ожидать реального первого раунда переговоров в случае, если решение о старте будет принято, Кулеба сказал, что вряд ли этот процесс начнется на Рождество.

Министр считает, что переговоры стартуют в начале 2024 года, "но в начале в широком смысле, а не в первый месяц".

"Я ничего не загадываю, чтобы это не превращалось в какие-то пустые обещания, которые я никогда не давал и давать не хочу. Но переговоры начнутся в следующем году. И есть четкое понимание временных рамок. Намек содержится в решении самой Европейской комиссии, в котором написано, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет", – сказал Кулеба.

Он считает, что это был "намек" со стороны Еврокомиссии.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляен назвала это решение "историческим".

Полный текст отчета Еврокомиссии о прогрессе и слабых местах Украины на пути к ЕС – здесь.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

Посол Евросоюза в Украине Матернова рассказала, что будет, если какая-либо из стран не поддержит решение о старте переговоров. В частности, подобные заявления уже звучат в правительстве Венгрии.

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