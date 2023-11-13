Кулеба: Є натяк Єврокомісії щодо строків старту переговорів про вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наступного року, а як "натяк" щодо строків можна сприймати рішення про дату оприлюднення нового звіту Єврокомісії. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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Відповідаючи на запитання, коли можна очікувати на реальний перший раунд переговорів у разі, якщо рішення про старт буде ухвалено, Кулеба сказав, що навряд цей процес розпочнеться на Різдво.

Міністр вважає, що переговори стартують на початку 2024 року, "але на початку в широкому розумінні, а не у перший місяць".

"Я нічого не загадую, щоб це не перетворювалось на якісь порожні обіцянки, які я ніколи не давав і давати не хочу. Але переговори розпочнуться наступного року. І є чітке розуміння часових меж. Натяк міститься в рішенні самої Європейської комісії, в якому написано, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт", – сказав Кулеба.

Він вважає, що це був "натяк" з боку Єврокомісії.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".

Повний текст звіту Єврокомісії про прогрес та слабкі місця України на шляху до ЄС – тут.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась із країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема, подібні заяви вже звучать в уряді Угорщини.

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