Кулеба: Є натяк Єврокомісії щодо строків старту переговорів про вступ України до ЄС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наступного року, а як "натяк" щодо строків можна сприймати рішення про дату оприлюднення нового звіту Єврокомісії. Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Відповідаючи на запитання, коли можна очікувати на реальний перший раунд переговорів у разі, якщо рішення про старт буде ухвалено, Кулеба сказав, що навряд цей процес розпочнеться на Різдво.
Міністр вважає, що переговори стартують на початку 2024 року, "але на початку в широкому розумінні, а не у перший місяць".
"Я нічого не загадую, щоб це не перетворювалось на якісь порожні обіцянки, які я ніколи не давав і давати не хочу. Але переговори розпочнуться наступного року. І є чітке розуміння часових меж. Натяк міститься в рішенні самої Європейської комісії, в якому написано, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт", – сказав Кулеба.
Він вважає, що це був "натяк" з боку Єврокомісії.
- 8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".
- Повний текст звіту Єврокомісії про прогрес та слабкі місця України на шляху до ЄС – тут.
- Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.
- Посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась із країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема, подібні заяви вже звучать в уряді Угорщини.
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