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Кулеба и Ткаченко призвали журналистов, правозащитников и активистов не ездить в Беларусь

25.05.2021, 16:58
Кулеба и Ткаченко призвали журналистов, правозащитников и активистов не ездить в Беларусь - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)

Украинским журналистам, правозащитникам и общественным активистам лучше воздержаться от поездок в Беларусь. Такой призыв содержится в совместном заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, сделанном в ответ на захват режимом Лукашенко гражданского самолета и задержание находившегося там оппозиционного блогера Романа Протасевича. Заявление опубликовано на сайтах министерства иностранных дел и МКИП.

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Кулеба и Ткаченко решительно осудили нарушения властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.

Как отмечается, продолжение притеснений журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси.

"Узурпируя беларусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире", – говорится в заявлении министров.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси, Кулеба и Ткаченко призвали украинских журналистов, представителей правозащитных организаций и общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну.

Министры потребовали от беларусских властей немедленно освободить Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и восстановить уважение к правам и свободам человека.

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Наталия Медведева
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