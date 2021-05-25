Кулеба и Ткаченко призвали журналистов, правозащитников и активистов не ездить в Беларусь

Украинским журналистам, правозащитникам и общественным активистам лучше воздержаться от поездок в Беларусь. Такой призыв содержится в совместном заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, сделанном в ответ на захват режимом Лукашенко гражданского самолета и задержание находившегося там оппозиционного блогера Романа Протасевича. Заявление опубликовано на сайтах министерства иностранных дел и МКИП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба и Ткаченко решительно осудили нарушения властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.

Как отмечается, продолжение притеснений журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси.

"Узурпируя беларусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире", – говорится в заявлении министров.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси, Кулеба и Ткаченко призвали украинских журналистов, представителей правозащитных организаций и общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну.

Министры потребовали от беларусских властей немедленно освободить Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и восстановить уважение к правам и свободам человека.

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта беларусский КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

Евросоюз закрывает авиасообщение с Беларусью, такие же ограничения вводит с 26 мая Украина.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.