Кулеба: Наступление ВСУ обязательно будет. Единственная цель — освободить наши территории

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что единственная цель наступления Вооруженных Сил Украины — это освобождение территорий. Об этом он сообщил в интервью итальянскому каналу Sky TG24.

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По его словам, весеннее наступление Украины обязательно будет.

"Когда – не скажу, потому что не хочу облегчать России задачу, но мы готовим наши силы", — сказал Кулеба.

Он отметил, что единственная цель контрнаступления — освободить украинскую территорию.

"Мы хотим вернуть то, что принадлежит нам, а не то, что нам не принадлежит", — подчеркнул дипломат.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ получили более 98% обещанных для наступления боевых машин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.

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Дмитро Гриниченко

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