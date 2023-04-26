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Кулеба: Наступление ВСУ обязательно будет. Единственная цель — освободить наши территории

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 20:47
Кулеба: Наступление ВСУ обязательно будет. Единственная цель — освободить наши территории - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что единственная цель наступления Вооруженных Сил Украины — это освобождение территорий. Об этом он сообщил в интервью итальянскому каналу Sky TG24.

По его словам, весеннее наступление Украины обязательно будет. 

"Когда – не скажу, потому что не хочу облегчать России задачу, но мы готовим наши силы", — сказал Кулеба.

Он отметил, что единственная цель контрнаступления — освободить украинскую территорию.

"Мы хотим вернуть то, что принадлежит нам, а не то, что нам не принадлежит", — подчеркнул дипломат.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ получили более 98% обещанных для наступления боевых машин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
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