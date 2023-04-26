Кулеба: Наступление ВСУ обязательно будет. Единственная цель — освободить наши территории
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что единственная цель наступления Вооруженных Сил Украины — это освобождение территорий. Об этом он сообщил в интервью итальянскому каналу Sky TG24.
По его словам, весеннее наступление Украины обязательно будет.
"Когда – не скажу, потому что не хочу облегчать России задачу, но мы готовим наши силы", — сказал Кулеба.
Он отметил, что единственная цель контрнаступления — освободить украинскую территорию.
"Мы хотим вернуть то, что принадлежит нам, а не то, что нам не принадлежит", — подчеркнул дипломат.
Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ получили более 98% обещанных для наступления боевых машин.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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