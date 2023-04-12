Кулеба: Не Путин лично отрезает головы. Это делает обычная российская гниль

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после публикации в сети видео казни россиянами украинского военнослужащего призвал "гнать вон" представителей России из ООН и подчеркнул, что подобные военные преступления совершает не лично российский диктатор Владимир Путин, а обычные россияне. Об этом он написал в Instagram.

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"Сегодня вся Украина и мир шокированы еще одним ужасным преступлением россиян, казнью украинского военнопленного. Россия хуже ИГИЛ", – заявил Кулеба.

Он поддержал слова президента Владимира Зеленского, что это преступление не является случайностью, это "часть системного российского зла".

"Не Путин лично отрезает головы, убивает, грабит, насилует. Это делает обычная российская гниль из российских городов и сел. Делает с удовольствием, а не по принуждению. Это зло должно быть уничтожено, изолировано и наказано", – заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что нет другого ответа на действия российских террористов, кроме как "гнать их прочь" с украинской земли, а также из Совбеза ООН и ООН в целом.

Он призвал все государства и международные организации отреагировать на российское зверство, привлечь организаторов и исполнителей к ответственности, как можно скорее предоставить Украине все необходимое оружие.

Свое сообщение Кулеба проиллюстрировал фотографией заседания ООН с пометкой "чувствительный контент", которой в соцсетях обычно сопровождаются фото и видео последствий российских обстрелов, военных преступлений оккупантов и другой контент, связанный с войной РФ против Украины.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в сети . 11 апреля 2023 года в сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный сравнительно легко одеты.

СБУ расследует казнь украинского военного. В Минобороны заявили, что видео изучают покадрово, чтобы идентифицировать оккупантов и бойца, которого убили.

В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявлений на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".

В ООН заявили, что "возмущены особо ужасающими видео, размещенными в социальных сетях 11 апреля", и что это не единичный случай.

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Оксана Житнюк

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