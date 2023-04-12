ООН "возмущена" видео с казнью украинского пленного. Говорит: Это не единичный случай

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что видео с казнью украинского военнопленного россиянами не является единичным случаем. Об этом сказано в сообщении на сайте организации.

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В ООН заявили, что миссия "возмущена особо ужасающими видео, размещенными в социальных сетях 11 апреля".

"На одном из видео показана жестокая казнь человека, который, по всей видимости, является украинским военнопленным, а на другом — изуродованные тела предполагаемых украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в недавних отчетах миссия фиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе в отношении пленных.

"Эти последние нарушения также должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", — резюмировали в ООН.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети . 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

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Дмитро Гриниченко

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