ООН "возмущена" видео с казнью украинского пленного. Говорит: Это не единичный случай
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что видео с казнью украинского военнопленного россиянами не является единичным случаем. Об этом сказано в сообщении на сайте организации.
В ООН заявили, что миссия "возмущена особо ужасающими видео, размещенными в социальных сетях 11 апреля".
"На одном из видео показана жестокая казнь человека, который, по всей видимости, является украинским военнопленным, а на другом — изуродованные тела предполагаемых украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в недавних отчетах миссия фиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе в отношении пленных.
"Эти последние нарушения также должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", — резюмировали в ООН.
- 11 апреля CNN сообщила о еще одном видео с изувеченными телами военных. Эстония отреагировала на видео с казнью украинского военного – несмотря на все зверства оккупантов, МОК все еще рассматривает допуск россиян к спортивным соревнованиям.
- СБУ расследует казнь украинского военного.
- В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявок на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".
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