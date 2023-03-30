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Кулеба: Нельзя воспринимать будущее контрнаступление ВСУ как решающее сражение войны

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 13:40
Кулеба: Нельзя воспринимать будущее контрнаступление ВСУ как решающее сражение войны - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать грядущее наступление Вооруженных Сил Украины как "решающее сражение" войны. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

По его словам, нарратив о "решающем моменте" опасен для Украины, так как если он пошатнется, то это усилит силы на Западе, которые хотят подтолкнуть Киев к "компромиссу" с Москвой. 

"Мы должны противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения. Если оно будет так рассматриваться, но не приведет к полному освобождению нашей территории, то некоторые могут сказать, что теперь нужно продумать альтернативный сценарий. Но для нас нет альтернативы", — сказал министр. 

Кулеба заявил, что в западных правительствах есть меньшинство голосов, которые могут начать настаивать на замедлении военной помощи и прекращении огня. 

"Они повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе "Минска-3", — сказал он.

  • Ранее в Минобороны призывали прекратить публичные обсуждения военных планов ВСУ, потому что это может помешать будущему контрнаступлению. Cтратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать только президент, министр обороны, главнокомандующий ВСУ.
  • 23 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Украины передали ей "достаточно" военной техники, включая танки, боевые машины и реактивную артиллерию, "чтобы дать украинцам возможность отвоевать территорию и освободить все больше и больше земель".
  • 25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать наступление, потому что ожидает поставок боеприпасов и оружия от западных союзников.

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Дмитро Гриниченко
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