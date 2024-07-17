Кулеба о катастрофе сбития MH17: Нужно привлечь к ответственности всю команду

17 июля 2014 над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет: погибли все 298 человек на борту

Избиение малазийского лайнера MH17 (Фото: EPA)

К ответственности за сбитие малайзийского лайнера MH17 над Донецкой областью должен быть привлечен весь командный состав, а не только запустившие ракету. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии изданию South China Morning Post .

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По мнению Кулебы, пожизненное заключение виновных в этом преступлении – доказательство того, что Россия не сможет избежать ответственности.

В то же время он настаивает – к ответственности нужно привлечь не только тех, кто запустил ракету, а весь командный состав.

Избиение малазийского лайнера MH17 (Фото: EPA)

"Правосудие произошло, по крайней мере частично, голландским судом, который установил правду и идентифицировал виновных. Однако, я думаю, что даже это не полностью утолило боль родных", – добавил Кулеба.

Избиение малазийского лайнера MH17 (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российская ответственность за уничтожение MH17 – неизбежна.

"И каждый, кто виноват в этом и других российских преступлениях войны, однозначно услышит заслуженный приговор", – подчеркнул он.

17 июля 2014 над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.

Вывод следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Россия назвала все "голосственными обвинениями". Идет судебный процесс. Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ .

В июле 2023 года ушла в отставку судья Апелляционного суда Гааги, которая пыталась с помощью теории заговора повлиять на процесс по делу о сбывании в 2014 году в небе над Украиной.

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