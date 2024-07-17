Десята річниця збиття MH17. Кулеба закликав покарати всіх відповідальних

17 липня 2014 року над підконтрольною терористам територією Донбасу було збито літак: загинули всі 298 осіб на борту

Збиття малайзійського лайнера MH17 (Фото: EPA)

До відповідальності за збиття малайзійського лайнера MH17 над Донецькою областю має бути притягнутий увесь командний склад, а не лише ті, хто запустив ракету. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі виданню South China Morning Post.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

На думку Кулеби, довічне ув'язнення винних у цьому злочині – доказ того, що Росія не зможе уникнути відповідальності.

Водночас він наполягає – до відповідальності потрібно притягнути не лише тих, хто запустив ракету, а весь командний склад.

Збиття малайзійського лайнера MH17 (Фото: EPA)

"Правосуддя відбулося, принаймні частково, голландським судом, який встановив правду й ідентифікував винних. Однак, я думаю, що навіть це не повністю вгамувало біль рідних", – додав Кулеба.

Збиття малайзійського лайнера MH17 (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російська відповідальність за знищення MH17 – неминуча.

"І кожен, хто винен у цьому й інших російських злочинах війни, однозначно почує заслужений вирок", – наголосив він.

17 липня 2014 року над підконтрольною терористам територією Донбасу було збито літак Boeing 777 рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: загинули всі 298 осіб на борту.

Висновок слідства: лайнер збив "Бук" 53-ї бригади армії РФ. Влітку 2019-го оприлюднено імена тих, хто, за даними слідства, причетний до трагедії: росіяни Ігор (Стрєлков) Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.

Росія назвала все "голослівними звинуваченнями". Триває судовий процес. Нідерланди також подали позов на РФ до ЄСПЛ.

У липні 2023 року пішла у відставку суддя Апеляційного суду Гааги, яка намагалася за допомогою теорії змови вплинути на процес у справі про збиття у 2014 році в небі над Україною.

Читайте також: Рютте у прощальному зверненні до нідерландців згадав Україну та трагедію МН17 – відео