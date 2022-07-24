Кулеба о политике США по поставкам оружия: Как в игре. Но в жизни умереть можно только раз

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил с компьютерной игрой политику США по поставкам более современного вооружения Украине только после того, как Штаты увидят результат использования имеющегося арсенала на поле боя. Об этом Кулеба сказал в интервью The Washington Post.

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В публикации сказано, что американцы заявили, что хотят посмотреть, как украинцы используют и внедряют в свой арсенал те или иные средства, прежде чем отправлять более современное вооружение, даже если возможные задержки будут стоить жизни.

Кулеба сравнил этот процесс принятия решений с компьютерной игрой.

"Вы должны разблокировать следующий уровень, но прежде чем вы это сделаете, вы обычно умираете несколько раз. Проблема с реальной жизнью в том, что вы не можете умереть несколько раз, прежде чем перейдете на следующий уровень", – сказал глава МИД.

На пресс-конференции по итогам четвертой встречи в формате Рамштайн Остин и Милли уклонились от вопросов о том, будет ли Пентагон поставлять ракеты ATACMS (300+ км) для HIMARS. Милли сказал: "Мы думаем, что то, с чем они работают [сейчас], дает им много возможностей".

22 июля США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS в придачу к 16, о поставках которых сообщалось ранее.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, для обороны ВСУ нужно как минимум 50 установок HIMARS и M270, а для наступления — 100.

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Оксана Житнюк

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