Кулеба о задержке помощи: Должны признать – РФ более эффективна в своих военных действиях
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что следует посмотреть правде в глаза и признать, что на фоне задержек западной военной помощи Россия более эффективна в своих военных действиях. По его словам, в условиях войны важны сроки, а украинские союзники отстают от графика, несмотря на свои усилия. Об этом он рассказал в интервью Foreign Policy.
"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад к настоящему времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях", – сказал министр.
Глава МИД заявил, что это поднимает перед Западом более фундаментальный вопрос: "если это не может быть достаточно эффективным в этой конкретной войне, то насколько эффективным оно может быть, если начнутся другие войны и кризисы такого же масштаба".
Он пояснил, что существует разрыв между объявлением пакета и моментом, когда украинский артиллерист будет иметь больше снарядов, чтобы стрелять в ответ по врагу. И этот момент еще не наступил, потому что все, что было объявлено, еще в пути.
И поэтому в этот временной промежуток могут произойти плохие вещи, например, продвижение российских войск на местности, акцентировал министр.
"Соотношение артиллерии на местах непонятно. По сути, украинские солдаты голодают из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И, в конце концов, они попадают под бомбежки, а их позиции уничтожаются. Значит, в условиях войны важно не только количество и качество того, что предоставляется, но и сроки", – подчеркнул Кулеба.
Он признал, что союзники Украины отстают от графика, несмотря на свои усилия, хотя некоторые из них прилагают большие усилия.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили с Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- 13 апреля главнокомандующий ВСУ заявил, что обстановка на Восточном фронте существенно обострилась в последние дни – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий российских захватчиков после проведения оккупантами "выборов президента".
- Советник Белого дома по национальной безопасности заявил, что Украина потеряла часть территории в войне против России, в частности Авдеевку, из-за многомесячной задержки одобрения помощи в Конгрессе США.
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