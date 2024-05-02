Кулеба о задержке помощи: Должны признать – РФ более эффективна в своих военных действиях

Глава МИД объяснил, что существует разрыв между объявлением пакета и моментом, когда украинский артиллерист будет иметь больше снарядов

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что следует посмотреть правде в глаза и признать, что на фоне задержек западной военной помощи Россия более эффективна в своих военных действиях. По его словам, в условиях войны важны сроки, а украинские союзники отстают от графика, несмотря на свои усилия. Об этом он рассказал в интервью Foreign Policy.

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"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад к настоящему времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях", – сказал министр.

Глава МИД заявил, что это поднимает перед Западом более фундаментальный вопрос: "если это не может быть достаточно эффективным в этой конкретной войне, то насколько эффективным оно может быть, если начнутся другие войны и кризисы такого же масштаба".

Он пояснил, что существует разрыв между объявлением пакета и моментом, когда украинский артиллерист будет иметь больше снарядов, чтобы стрелять в ответ по врагу. И этот момент еще не наступил, потому что все, что было объявлено, еще в пути.

И поэтому в этот временной промежуток могут произойти плохие вещи, например, продвижение российских войск на местности, акцентировал министр.

"Соотношение артиллерии на местах непонятно. По сути, украинские солдаты голодают из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И, в конце концов, они попадают под бомбежки, а их позиции уничтожаются. Значит, в условиях войны важно не только количество и качество того, что предоставляется, но и сроки", – подчеркнул Кулеба.

Он признал, что союзники Украины отстают от графика, несмотря на свои усилия, хотя некоторые из них прилагают большие усилия.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили с Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

13 апреля главнокомандующий ВСУ заявил, что обстановка на Восточном фронте существенно обострилась в последние дни – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий российских захватчиков после проведения оккупантами "выборов президента".

Советник Белого дома по национальной безопасности заявил, что Украина потеряла часть территории в войне против России, в частности Авдеевку, из-за многомесячной задержки одобрения помощи в Конгрессе США.

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