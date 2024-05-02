Кулеба про затримку допомоги: Повинні визнати – РФ ефективніша у своїх воєнних діях

Очільник МЗС пояснив, що існує розрив між оголошенням пакету і моментом, коли український артилерист матиме більше снарядів

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі й визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія ефективніша у своїх воєнних діях. За його словами, в умовах війни важливі терміни, а українські союзники відстають від графіка, попри свої зусилля. Про це він розповів в інтерв'ю Foreign Policy.

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"Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія ефективніша у своїх воєнних діях", — сказав міністр.

Очільник МЗС заявив, що це підіймає перед Заходом фундаментальніше питання: "якщо це не може бути достатньо ефективним у цій конкретній війні, то наскільки ефективним воно може бути, якщо почнуться інші війни та кризи такого ж масштабу".

Він пояснив, що існує розрив між оголошенням пакету і моментом, коли український артилерист матиме більше снарядів, щоб стріляти у відповідь по ворогу. І цей момент ще не настав, тому що все, що було оголошено, ще в дорозі.

І тому в цей часовий проміжок можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ на місцевості, акцентував міністр.

"Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати голодують через брак артилерійських боєприпасів. І, врешті-решт, вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни", — наголосив Кулеба.

Він визнав, що союзники України відстають від графіка, попри свої зусилля, хоча деякі з них докладають великих зусиль.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

13 квітня головнокомандувач ЗСУ заявив, що обстановка на Східному фронті суттєво загострилася останніми днями – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій російських загарбників після проведення окупантами "виборів президента".

Радник Білого дому з національної безпеки заявив, що Україна втратила частину території у війні проти Росії, зокрема Авдіївку, через багатомісячну затримку схвалення допомоги у Конгресі США.

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