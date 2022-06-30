Кулеба о Змеином: Россияне всегда пытаются приуменьшить свои провалы
30.06.2022, 15:40
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)
Россия всегда пытается преуменьшить свои поражения, но это не должно вводить в заблуждение партнеров и снижать поддержку Украины. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Кулеба написал, что после поражения, которое Украина нанесла российским оккупантам на острове Змеиный, они попытались изобразить свое отступление как "жест доброй воли".
"Они всегда так преуменьшают свои поражения. Партнеры не должны опасаться предоставления Украине более тяжелых вооружений, чтобы мы могли освободить больше наших территорий", – подчеркнул министр.
- Остров Змеиный оккупировали с первых дней полномасштабного вторжения. Россияне разворачивали там, помимо прочего, системы ПВО.
- ВСУ систематически наносили удары по гарнизону на острове. А недавно получили и противокорабельные ракеты Harpoon, которыми потопили корабль снабжения острова.
- 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне покинули остров Змеиный после артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.
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