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Кулеба о Змеином: Россияне всегда пытаются приуменьшить свои провалы

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 15:40
Кулеба о Змеином: Россияне всегда пытаются приуменьшить свои провалы - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Россия всегда пытается преуменьшить свои поражения,  но это не должно вводить в заблуждение партнеров и снижать поддержку Украины. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Кулеба написал, что после поражения, которое Украина нанесла российским оккупантам на острове Змеиный, они попытались изобразить свое отступление как "жест доброй воли".

"Они всегда так преуменьшают свои поражения. Партнеры не должны опасаться предоставления Украине более тяжелых вооружений, чтобы мы могли освободить больше наших территорий", – подчеркнул министр.

Кулеба о Змеином: Россияне всегда пытаются приуменьшить свои провалы
Сергей Бережной
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дмитрий кулеба остров змеиный
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