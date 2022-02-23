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Кулеба объяснил, почему США должны помогать Украине. Выделил три причины

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 09:48
Кулеба объяснил, почему США должны помогать Украине. Выделил три причины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

США должны помогать Украине в борьбе с российской агрессией по трем причинам – они это обещали, после Украины президент РФ Владимир Путин может напасть на члена НАТО, бездействие Вашингтона развяжет руки другим игрокам на геополитической арене. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN.

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Кулеба напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по величине в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности, в том числе от США. "Нам обещали, что если кто-то на нас нападет, США будет среди стран, которые будут помогать нам", – сказал он.

Второй причиной глава МИД назвал угрозу нападения России после Украины на члена НАТО.

"Путин бросает вызов евроатлантическому порядку. Если Запад потерпит неудачу в Украине, следующей целью Путина станет один из членов НАТО на восточном фланге", – сказал дипломат.

В-третьих, заявил Кулеба, если Путин добьется успеха в Украине, то другие игроки, которые хотят изменить правила и обойти США, увидят, что это возможно – Запад не может защитить то, за что выступает.

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Марк Сировой
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